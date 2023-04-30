Kayseri mitinginde yüreklerin ağza geldiği anlarda neler yaşandı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kayseri’de kürsüde. CHP çok uzun zamandır toplayamadığı kadar büyük bir kalabalık Kayseri’de Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını dinlemek için alanda. Milliyetçi kimliğiyle bilinen kentin Cumhuriyet Meydanı’nı dolduranlar “Şehit Sinan Ateş’in katillerinden hesap sorulsun”, “töreyi bozdunuz” pankartları dikkat çekiyor.

PROVOKASYON ENDİŞESİ: GENCİ YAKALAYAN KORUMA MÜDÜRÜ

Bir taraftan da Adıyaman’da yaşanan provokasyon girişimleri sonrası herkesin aklında yeni bir provokasyon olur mu endişesi var. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının 19. dakikasında bir anda sahnede bir genç belirdi. Herhalde birkaç saniyeliğine ekran başındaki herkes nefesleri tuttu, derken sahnede korumalardan biri fırladı ve genci yakaladı. O kişi Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi müdürü Cihangir Sağıroğlu’ydı. Sağıroğlu’nun ardından koruma ekibinin diğer üyeleri Kılıçdaroğlu’nun yanında bitti.

KILIÇDAROĞLU SAKİN KARŞILADI

Bu sahneyi sonra kare kare izleyince bir başka şey dikkat çekiyor. Gencin sahneye fırladığını çok geç fark eden CHP liderinin gözünde ne bir kaygı ne bir korku var. Önce anlamaya çalışıyor ne olduğunu hiç gerilmiyor, kamera alana dönmeden hemen önce ise yüzünde gülümseme hatta bir şefkat var.

Kamera alanı gösterirken anlaşılıyor ki genci sahneden indirmek istiyor koruma ekibi. Ama CHP lideri çok sakin. Israrla, “Bir şey olmaz, bir şey olmaz” diyor. “Sağol sağol sağol” diye devam ettikten sonra “Fotoğraf çektirecek ya. Gelsin fotoğraf çektirelim. Gelsin. Gel gel gel. Çek” diyor ve gençle korumalarla birlikte selfie çektiriyor. Genç giderken koluna dokunup bir şeyler diyor. Mikrofon uzak olduğundan duyamıyoruz.

Genç sahneden inerken Kılıçdaroğlu sözlerine promptersız kaldığı yerden devam ediyor: “Milliyetçilik halkını sevmektir. Bakınız 34 askerimiz şehit edildi, bir baktık bir şey oldu. Bu ülkenin cumhurbaşkanı gitti, Putin’in ayağına. Şehit olan bizim askerimiz. Özür dilenecekse onların özür dilemesi lazım. Putin kronometreyi açtı, kapıda bekletti. Sonra içeri çağırdı, koltuğa oturttu.”

Kaynak: Gerçek Gündem