Şırnak’ta otobüs devrildi: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak’ta meydana gelen araç kazasında 2 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralı olarak hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesine yakın askeri personeli taşıyan otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 asker şehit oldu, bazı personel yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Besta bölgesi yakında askeri personel taşıyan otobüs devrildi.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 2 askerin şehit olduğunu, yaralılar olduğunu belirledi.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastanelere sevk edildi.

Otobüs, askeri iş makinası ve kepçeyle kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı Exxen abonelik fiyatlarına zam yaptı
Gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı Gazetecilerin tutuklanmasını protesto etmek isteyen gazeteciler gözaltına alındı
Şehirlerin yalnızlığı yüreğimi burkuyor Şehirlerin yalnızlığı yüreğimi burkuyor
Hilmi Hacaloğlu yazdı: Anketler ne diyor, saha ne gösteriyor: Seçim ikinci tura kalır mı? Anketler ne diyor, saha ne gösteriyor: Seçim ikinci tura kalır mı?
Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak Gözlemeye lezzet katan tüyo.. Aşçıların yaptığı gibi olacak
Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor Kelle paça çorbası içerken içine eklenmeliymiş.. Şifayı katlıyor
ÇOK OKUNANLAR
İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı: İşte aday aday, parti parti son oy oranları İktidara yakın iki araştırma şirketi peş peşe anket paylaştı
TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti Son anket: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti
Bakan Kurum açıkladı: AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç? AKP’nin masasındaki ankette Erdoğan’ın oy oranı yüzde kaç?
Boşanacakları ileri sürülüyordu: Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi Arzum Onan sessizliğini bozdu, Mehmet Aslantuğ'dan yorum gecikmedi
Ekonomi zirvesindeki 'anket': 'Kim kazanır?' diye soruldu, salonun yüzde 60'ı el kaldırdı 'Kim kazanır?' diye soruldu, 'salonun yüzde 60'ı el kaldırdı'