Kayıp Olarak Aranıyordu, Kazada Öldüğü Ortaya Çıktı

Kütahya'da kayıp olarak aranan Bahadır Yasin Bozbey'in, Porsuk Çayı'na düşen aracında hayatını kaybettiği tespit edildi. Seramik fabrikasına gitmek üzere yola çıkan Bozbey'in otomobili, yakınları tarafından çayda bulundu.

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Kayıp Olarak Aranıyordu, Kazada Öldüğü Ortaya Çıktı

Kütahya'da Seramik fabrikasındaki işine gitmek için dün öğle saatlerinde 64 AAB 339 plakalı otomobiliyle yola çıkan 35 yaşındaki Bahadır Yasin Bozbey'den haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri Bozbey'i bulmak için çalışma başlattı. Yakınları, Bozbey'in kullandığı otomobili, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolundaki Porsuk Çayı'nda buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprüden çaya düşen otomobildeki Bahadır Yasin Bozbey'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası Bozbey'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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