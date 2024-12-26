Uşak'ta Evlat Dehşeti! Babasını Sopayla Darbederek Öldürdü

Uşak'ta 23 yaşındaki genç, tartıştığı babasını sopayla darbetti. Hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybederken, oğlu gözaltına alındı.

Uşak'ta Evlat Dehşeti! Babasını Sopayla Darbederek Öldürdü

Uşak’ta Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak üzerinde Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tek katlı evlerinin önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oğul Remzi Deniz babasını sopayla darp etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince Engin Deniz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Engin Deniz’e burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatılırken, oğul Remzi Deniz'in ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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