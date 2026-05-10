Kayıp Olarak Aranıyordu: Eski Astsubay Sahilde Ölü Bulundu

Olay, Canbalı Mahallesi’nde gece saatlerinde başladı. İddiaya göre babasından otomobil anahtarını alan Tosun, evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Bir süre haber alınamaması üzerine ailesi durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından bölgede Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekiplerinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde Kurşunlu Sahili açıklarında yapılan aramalarda Tosun’un cansız bedenine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiyle netleşeceği öğrenildi. 2 ay önce istifa edip memleketine döndüğü öğrenilen Tosun’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA