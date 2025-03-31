Kayıp Olarak Aranan Yaşlı Adamdan Hala Ses Yok

Burdur'da kayıp olarak aranan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'den hala haber alınamadı. Yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Olarak Aranan Yaşlı Adamdan Hala Ses Yok

Burdur'da kaybolduğu bildirilen kişi için gölde arama çalışması başlatıldı. Merkeze bağlı Kuruçay Köyü'ndeki evinden ayrılan Hilmi Güleşir'in (63) geri dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine AFAD ve polis ekipleri Güleşir'i bulmak için arama çalışması başlattı. Güleşir'in ceketi, Burdur Gölü kenarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD ekipleri termal drone ile göl yüzeyinde tarama başlattı. Arama tarama faaliyetlerine katılan AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek gazetecilere, saat 09.45'te gelen ihbar üzerine kaybolan Hilmi Güleşir'in bulunması için arama çalışmaları başlatıldığını söyledi.

AFAD olarak 5 personel, 2 araç ve dronla çalışmalara katıldıklarını belirten Şimşek, "İl Emniyet Müdürlüğü'nden de 20 personel, 8 araç ve dron ile arama faaliyetleri devam ediyor. Aramalarımızda termal kameramız da aktif hale getirildi. Şimdiye kadar herhangi bir ipucuna rastlamadık. Alınacak en ufak bir ihbara anında müdahale ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor Ne Peynir Ne de Kefir! Hepsinden 10 Kat Daha Faydalı, Kemikleri Çelik Gibi Sağlam Yapıyor
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
Babasının Evinde Dehşet Saçtı, Gözünü Kırpmadan Ateşe Verdi Babasının Evinde Dehşet Saçtı
Zeytinburnu'nda Bıçaklı Dehşette 7 Kişi Yaralandı Zeytinburnu'nda Bıçaklı Dehşette 7 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı: 'Beni Toprağa Gömmesinler...' Volkan Konak'ın Vasiyeti Ortaya Çıktı
İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı İngiliz Devi Türkiye'den Tamamen Çekiliyor: En Hızlı Büyüyen Şirketler Arasındaydı
Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Volkan Konak Hayatını Kaybetti Volkan Konak Hayatını Kaybetti
Sabancı Holding’de Yeni Rekor Sabancı Holding’de Yeni Rekor
Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti: Tüm Şubeleri Teker Teker Kapandı Ünlü Spor Salonu Zinciri İflas Etti