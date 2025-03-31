Babasının Evinde Dehşet Saçtı, Gözünü Kırpmadan Ateşe Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde babasının evini ateşe vererek korku dolu anlar yaşatan genç gözaltına alındı.

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Babasının Evinde Dehşet Saçtı, Gözünü Kırpmadan Ateşe Verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde Adil Aydın Caddesi'nde korku dolu bir olay yaşandı. H.A.G. babası M.G. ile tartıştıktan sonra babasının tek katlı evini ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışması yapan itfaiye ve güvenlik önlemi alan polise zorluk çıkaran H.A.G. gözaltına alındı.

Dumandan etkilenen baba, ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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