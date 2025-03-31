Ağrı'da Feci Kaza! 4 Yaralı

Ağrı'dan Erzurum yönüne ilerleyen 06 YA 4244 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters dönerken, içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Ağır yaralanan sürücü Adem K., Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçtaki yolculardan Nursel K.'nin Eleşkirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralılar Ayşenur K. ve Sultan K. ise tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA