Zeytinburnu'nda Bıçaklı Dehşette 7 Kişi Yaralandı

Zeytinburnu’nda Seyitnizam Mahallesi'nde husumetli oldukları öğrenilen 10 kişiden oluşan iki grup arasında bıçak silah ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada D. B. elindeki silahla kalabalığa doğru 10 kez ateş etti.

Kavgada M.D., S.B., S.B., bıçakla, M.Y, silahla yaralanırken, N.Y. T.Ö., B.Y., de darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerinde 4 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA