Kayıp Balıkçıdan 43 Gündür İz Yok

Samsun'da denizde kaybolan balıkçı 43 gündür kayıp. 43 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

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Kayıp Balıkçıdan 43 Gündür İz Yok

Samsun'un Çarşamba ilçesi Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve UMKE'den oluşan 6 kişi katılıyor.

Çalışmalara vatandaşlar da karadan destek veriyor. Bölgede 43 gündür sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında henüz kayıp balıkçıya ait bir ize rastlanılamadı.

Kayıp Balıkçıdan 43 Gündür İz Yok - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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