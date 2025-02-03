Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Şanlıurfa'da ekipler uyuşturucu operasyonu düzenledi. 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken 4 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA
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