Samsun'da Erkek Şiddeti: Eşini Zorla Otomobile Bindirip Darbetti

Samsun’da Mehmet T., tartıştığı eşini zorla otomobile bindirerek darbetti. Kuzenine canlı konumunu gönderen Gizem T., polis ekiplerince kurtarıldı. Gözaltına alınan Mehmet T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Samsun'da Erkek Şiddeti: Eşini Zorla Otomobile Bindirip Darbetti

Samsun'un Atakum ilçesinde Mehmet T. (32), eğlence mekanında tartıştığı eşi Gizem T.’yi (28) anahtarını izinsiz aldığı otomobille götürüp darbetti. Gizem T., mekanda aynı masayı paylaştıkları aracın da sahibi olan kuzenine zorla götürüldüğünü söyleyip canlı konum paylaşınca, gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Mehmet T. gözaltına alınırken, eşi ise hastaneye kaldırıldı.

KISKANÇLIK TARTIŞMASI

Olay, saat 01.30 sıralarında Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Mehmet T. ile eşi Gizem T., kuzeni Azize K. (29) ve erkek arkadaşı Muzaffer Y. (39) ile birlikte Bafra ilçesinden Atakum ilçesindeki bir eğlence mekanına geldi. Burada eğlenen Mehmet ve Gizem T. çifti arasında bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Mehmet T., Azize K.’ye ait otomobilin anahtarını masa üzerinden alıp eşi Gizem T. ile olay yerinden ayrıldı. Gizem T., kuzeni Azize K.’ye otomobille zorla götürüldüğünü söyleyerek canlı konum paylaşıp, yardım istedi.

EŞİNİ DARBETTİ

Çift, seyir halindeyken tartışmaya devam ettiği sırada Mehmet T.’nin kullandığı otomobil, sahil yoluna geldiğinde kuma saplandı. Mehmet T., eşi Gizem T.’yi burada darbetti. Azize K., olay yerine geldiğinde kuzeni Gizem T.’yi yerde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Gizem T., sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı.

Polis, Mehmet T.’yi olay yerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Mehmet T.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

MİT'ten Sınır Ötesinde Nokta Operasyon: Terör Örgütü PKK'nın Kritik İsmi Etkisiz Hale Getirildi Terör Örgütü PKK'nın Kritik İsmi Etkisiz Hale Getirildi
Antalya'da Korkunç Kaza: Pikapla Otomobil Çarpıştı Antalya'da Korkunç Kaza: Pikapla Otomobil Çarpıştı
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti