Antalya'da Korkunç Kaza: Pikapla Otomobil Çarpıştı
Antalya'da pikap ile otomobil çarpıştı. Feci kaza sonucu bir sürücü araçta sıkıştı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Eren Ö. (25) idaresindeki 07 V 4499 plakalı pikap, Antalya-Denizli kara yolu Termessos Kavşağı'nda, Halil B. yönetimindeki 07 MSJ 41 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Halil B. ve Fadime B'yi çıkardı. Kazada yaralanan sürücüler ve Fadime B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA