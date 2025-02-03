Diyarbakır'da Ev Baskını: Silah Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da bir adrese baskın yapıldı. Ekipler evde 2 uzun namlulu silah ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

Diyarbakır'da Ev Baskını: Silah Yakalandı, 2 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Narkotik Şube müdürlükleri ile Kocaköy İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kalaşnikof ve mauser piyade tüfeği ile 2 şarjör ve 242 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ü. ve S.Ü. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına Ulaştıİnternette Büyük Tehlike! Muhabir Müşteri Kılığına Girdi, Silah Satıcılarına UlaştıGüncel

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 GözaltıAntalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Samsun'da Erkek Şiddeti: Eşini Zorla Otomobile Bindirip Darbetti Eşini Zorla Otomobile Bindirip Darbetti
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Açıkladı: Asgari Ücretli, Emekli ve Memurun Kaybı Netleşti Özgür Erdursun Emekliye Yapılacak Zam Oranını Verdi
Türkiye'de Konutun En Pahalı Olduğu Şehir Belli Oldu: Bu İl İstanbul'u Solladı Türkiye'nin En Pahalı Şehri Oldu
NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu
Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu Perdeyi Kornişten Çıkarmadan Temizlemenin Hilesi Ortaya Çıktı: Ev Hanımlarının Altın Tüyosu
BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti BYD'nin Yeni Amiral Gemisi Türkiye'ye Geliyor! Tarih Netleşti