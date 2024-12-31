Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldürdü
Kayseri’de 40 yaşındaki M.G. isimli şahıs, aralarında yaşanan tartışma sonrasında 31 yaşındaki kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri’de Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bir evde İran uyruklu 40 yaşındaki M.G. 31 yaşındaki kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan ile tartıştı.
Bir süre sonra M.G., kayınbiraderini silahla vurdu. Rasoul Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderilirken, gözaltına alınan M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA