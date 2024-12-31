Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldürdü

Kayseri’de 40 yaşındaki M.G. isimli şahıs, aralarında yaşanan tartışma sonrasında 31 yaşındaki kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldürdü

Kayseri’de Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi'nde bir evde İran uyruklu 40 yaşındaki M.G. 31 yaşındaki kayınbiraderi Rasoul Gholamaıan ile tartıştı.

Kayınbiraderini Tabancayla Vurarak Öldürdü - Resim : 1

Bir süre sonra M.G., kayınbiraderini silahla vurdu. Rasoul Gholamaıan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Rasoul Gholamaıan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından İran'a gönderilirken, gözaltına alınan M.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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