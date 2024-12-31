Kurak Toprakta Susuz Yetişiyor! Ekşi 'Ata Mirası' Koruma Altına Alındı

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi Tarım Müdürlüğü, ‘bej domates’ için harekete geçti. Diphasar Köyü’nde kurak toprakta suya ihtiyaç duymadan yetişen Ata tohumunun koruma altına alınarak çoğaltılması için çalışma yapılacak.

Köyde yapılan incelemeler sonucu tohumlar, korunması için Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne teslim edildi.

“DAHA EKŞİ BİR TADI OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Ata tohumlarının yaşadıkları toprakların simgesi olduğunu belirten Haliliye İlçe Tarım Müdürü Faruk Çetiner, “Tarımın geleceği açısından büyük öneme sahip. Bu domatesimizin tadına baktık. Bizim normal yediğimiz domatesten daha ekşi bir tadı olduğunu gördük. Çiftçimizden tohumu tedarik edip, tohumun korunması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne teslim ettik” dedi.

“Susuz yetişen bu domatesi kışın yiyoruz, tadı çok güzeldir” diyen çiftçi Veysi Saylan bej domatesin dayanıklılığına dikkat çekti.

Kaynak: ANKA