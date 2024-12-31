Kendisini Otobüs Kartı Dolum Kulübesine Asmaya Çalıştı: Durum Çok Geç Olmadan Fark Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi kendisini otobüs kartı dolum kulübesinde asarak intihar etmeye çalıştı. Durumun fark edilmesinin ardından engellenen kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kendisini Otobüs Kartı Dolum Kulübesine Asmaya Çalıştı: Durum Çok Geç Olmadan Fark Edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asma girişiminde bulunan alkollü şahıs çevredeki vatandaşlarca engellendi.

Kendisini Otobüs Kartı Dolum Kulübesine Asmaya Çalıştı: Durum Çok Geç Olmadan Fark Edildi - Resim : 1

Körfez'de saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı. Durumu fark edip şahsa müdahale eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar Japonların Sır Gibi Sakladığı Yöntem: Çorbaya Böyle Lezzet Katıyorlar
Palandöken'de Alkollü Olarak Kayak Yapan Yandı: Kartları İptal Edilecek Palandöken'de Alkollü Olarak Kayak Yapan Yandı
Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler Bu Yiyecekler Yıkanır Yıkanmaz Zehir Saçıyor! İşte Asla Yıkanmaması Gerekenler
Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi! Konum Türkiye Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi