Kendisini Otobüs Kartı Dolum Kulübesine Asmaya Çalıştı: Durum Çok Geç Olmadan Fark Edildi
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi kendisini otobüs kartı dolum kulübesinde asarak intihar etmeye çalıştı. Durumun fark edilmesinin ardından engellenen kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asma girişiminde bulunan alkollü şahıs çevredeki vatandaşlarca engellendi.
Körfez'de saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak'ta meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı. Durumu fark edip şahsa müdahale eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA