Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi! Konum Türkiye

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde belediyenin yeni yıl için caddeye astığı pankart, sosyal medyanın diline düştü. Pankartta yer alan “Hoş geldin 2026” yazısı gündem olurken, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci söz konusu durumu “Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik” diyerek açıkladı.

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Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi! Konum Türkiye

Yeni yıla saatler kala Türkiye’nin dört bir köşesinde yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde asılan bir afiş sosyal medyada gündem oldu.

Sorgun Belediyesi tarafından caddeye asılan afişte “Hoş geldin 2026” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Herkes 2025 yılana girmeye hazırlanırken, Yozgat’ın Sorgun ilçesinin 2026 yılına hazırlanıyor olması sosyal medyada kısa süre içinde espri malzemesi oldu.

Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi! Konum Türkiye - Resim : 1

“BİR YIL ERKENDEN KUTLUYORUZ”

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, herkesin diline düşen afişe ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Başkan Ekinci şunları söyledi: Herkes 2025'e merhaba derken, biz Sorgun Belediyesi olarak ufukta görünen yeni yılı 'bir yıl' erkenden kutluyoruz. Neden mi? Aslında Sorgun hep 10 yıl ilerde ama bu sefer bir yıl fazlayla yetinelim dedik.

Herkes 2025’i Beklerken Onlar 2026’ya Girdi! Konum Türkiye - Resim : 2

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Başkan Ekinci’nin açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcıları “Zeki Müren de bizi görecek mi?”, “Sorgun Yozgat’tan daha çok gelişen bir yer”, “2025 teğet geçmişler”, “Hızlı yaşamak bu olsa gerek”, “Yozgat başka bir ülke diyorlar doğru mu?” gibi yorumlar yapıldı.


Kaynak: Haber Merkezi

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