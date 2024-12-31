Palandöken'de Alkollü Olarak Kayak Yapan Yandı: Kartları İptal Edilecek

Erzurum Palandöken'de alkollü şekilde kayak yapan kişilerin, 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği bildirildi.

Palandöken'de Alkollü Olarak Kayak Yapan Yandı: Kartları İptal Edilecek

Erzurum Valiliği, Palandöken Kayak Merkezindeki güvenlik önlemlerini içeren genel emir yayımlandı. Valilik emrinde, ''kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği'' kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen çığ felaketi sırasında Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği Palandöken Kayak Merkezi için genel emir yayımlandı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’nin imzasıyla yayınlanan emirde, Palandöken Kayak Merkezinde yer alan tüm kamu kurumu ve özel işletmelerin almaları gereken önlemler sıralandı.

Palandöken'de Alkollü Olarak Kayak Yapan Yandı: Kartları İptal Edilecek - Resim : 1

3 KİŞİLİK TİM OLUŞTURULACAK

Emirler arasında tehlikeli bölgeleri gösteren işaret levhalarının hazırlanması, doğa yürüyüşlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceği ve alkollü kayak yapılmasına müsaade edilmeyeceği de yer alırken, Kayak Federasyonu tarafından bölgeyi iyi bilen, kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik bir tim oluşturulacağı yönündeki maddeler dikkati çekti.

Valilik emrinde, ''kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yaparak başkasının güvenliğini tehlikeye atanların tespit edilmesi halinde 'skipass' olarak bilinen kayak kartlarının iptal edileceği'' kaydedildi.

Kaynak: ANKA

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