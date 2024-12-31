Rize’de Heyelan Felaketi! Önce Yol Çöktü Sonra Elektrikler Kesildi

Rize’nin Derepazarı ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Eriklimanı Mahallesi'nden geçen yol gece itibariyle çöktü. Elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yaşadığı mahallede, çöken yol ulaşıma kapandı.

Öte yandan güzergahtaki Bahattinpaşa köyünün elektrik ve doğal gazı da kesildi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.

“İSTİNAT DUVARI YAPILMASI LAZIM”

Bahattinpaşa Köyü Muhtarı Ali Küçük, şunu söyledi: Burada yol çökmesi oldu. Direk yolun kenarındaki yol çökmesiyle aşağıya bastı. 70-80 tonluk araçlar buradan geçiyor. Bu yol bu yükü kaldıracak bir yol değil. Emniyet ekipleri geceden gelip burada tedbir aldı. Şu anda yol kapalı. Dün akşam saatlerinden itibaren elektrik yok. Burada büyük bir istinat duvarı yapılması lazım.

Kaynak: DHA