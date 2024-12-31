AVM’de Dehşet! Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Batman’da bir alışveriş merkezinde korkunç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybederek aşağı düşen 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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AVM’de Dehşet! Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Batman’da Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde, 95 yaşındaki Cevriye Kayahan, yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Merdivenlerden düşen kadın aşağı yuvarlandı.

AVM’de Dehşet! Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadın, Aydın’da defnedilecek.

Kaynak: DHA

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