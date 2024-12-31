AVM’de Dehşet! Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Batman’da Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde, 95 yaşındaki Cevriye Kayahan, yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Merdivenlerden düşen kadın aşağı yuvarlandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadın, Aydın’da defnedilecek.

Kaynak: DHA