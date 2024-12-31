AVM’de Dehşet! Yürüyen Merdivenlerden Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti
Batman’da bir alışveriş merkezinde korkunç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivenlerde dengesini kaybederek aşağı düşen 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Batman’da Gültepe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde dün öğle saatlerinde, 95 yaşındaki Cevriye Kayahan, yürüyen merdivenlerde dengesini kaybetti. Merdivenlerden düşen kadın aşağı yuvarlandı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadın, Aydın’da defnedilecek.
Kaynak: DHA
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