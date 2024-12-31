Polisin Şüphelendiği Araçtan Çıktı! Tam 10 Milyon Lira Değerinde

Bayburt'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları aracın içinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 3 külçe halinde 1'er kilogramdan toplamda 3 kilo altın ele geçirildi.

Araç içindeki 3 şüpheli gözaltına alındı, ifade sonrasında ise serbest bırakıldı. Yapılan işlemlerde şüphelilerden Y.M. isimli şahsa yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşlemleri tamamlanan Y.M. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA