Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Fidan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının önemini vurguladı.

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Resim : 1

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi alan Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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