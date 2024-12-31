Bakan Fidan, Kuveytli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı. Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA