Bakan Fidan, Kuveytli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.

Bakan Fidan, Kuveytli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı. Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA

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