Bakan Fidan, Kuveytli Mevkidaşı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki durum ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile telefonda görüştü.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Al-Yahya ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı. Suriye'de istikrar ve refahın tesisi amacıyla atılabilecek ortak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: DHA