Antalya’da Yılbaşı Öncesi Operasyon! 108 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya’da yılbaşı öncesi 108 bin 53 şişe ile bin 34 litre kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda kaçak sigara ve makaron da bulundu.

Antalya’da Yılbaşı Öncesi Operasyon! 108 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Antalya emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda son 1 haftada ekipler sahte/kaçak alkoliçkilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalarda 108 bin 53 şişe ve bin 34 litre kaçak içki le geçirdi.

Ekipler çalışmalarında ayrıca, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan 3 şüpheliyi yakalayıp, 92 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK SİGARA

Yine kaçak tütün mamulleri, alkol ve emtia suçundan; 9 şahsa adli işlem gerçekleştiren ekipler, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda 13 bin 140 kaçak içi dolu makaron, bin 750 paket kaçak sigara, bin 264 kaçak puro, 119 kaçak ilaç, 68 kaçak elektronik sigara ile 25 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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Kaynak: İHA

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