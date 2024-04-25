Kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi öldü

Esenler'de, iş yerinde çıkan kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi öldü

Esenler'de, Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta bir iş yerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arbedede, ismi öğrenilemeyen kişi, vücuduna saplanan tornavida ile ağır yaralandı; iş yerinde kurye olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kamerasının kayıtlarını, incelemek üzere aldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu... Yıllardır ağızları tatlandırmaktaydı! Resmen iflas ettiği duyuruldu...
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti
Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı... Akın akın emeklilerin göç ettiği 4 ilçe! Neredeyse taşınacak ev kalmadı...
ÇOK OKUNANLAR
Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet: İstanbul Havalimanı’na 'Pet Lounge' kuracak THY'den evcil hayvanı olan yolculara özel hizmet: İstanbul Havalimanı’na 'Pet Lounge' kuracak
BAE'de sel felaketinin hasarını gidermek için 545 milyon dolar tahsis edildi BAE'de sel felaketinin hasarını gidermek için 545 milyon dolar tahsis edildi
Türkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te ivme kazandı Türkiye'de elektrikli araç satışları 2023'te ivme kazandı
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar