Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinin 9 Mayıs’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini duyurdu.

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Şırnak'ta Cudi ve Gabar Dağları özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak Valiliği, Güçlükonak ilçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı bölgesi ile Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesinin 9 Mayıs’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildiğini, söz konusu bölgelere vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından girmelerinin yasak olduğunu açıkladı.

Şırnak Valiliği, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe ve Güçlükonak İlçesi sınırlarında bulunan Gabar Dağı Bölgesi ile Merkez İlçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 25 Nisan (dahil) 2024 – 9 Mayıs (dahil) 2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır.”

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