Erdoğan'dan 'İsrail'le ticaret çelişkisi' sorusuna yanıt: Yoğun ticareti ayakta tutmuyoruz, o iş bitti

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, DW muhabirinin İsrail sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye'yi yakından tanıyan sayın cumhurbaşkanı ülkemizi birçok kez ziyaret etti. Türk Alman dostluğunun gelişeceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanının ilişkilerimizi ilerletmekten bizimle aynı görüşte olmasından memnuniyet duyuyorum. 6 Şubat'taki dayanışması için tekrar teşekkür ediyorum. Gaziantep'teki ziyareti bizleri ayrıca memnun etmiştir. Çok boyutlu ilişkileri ele aldık. Güvenlikten ekonomiye her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz. Engelleri değil bundan sonra ortak üretimi konuşacağımızı ümit ediyoruz. Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman'ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum.

63 yılda Türk toplumu gurbetçilikten çıkarak Almanya'da kritik rolleri üstlenmeye başladı. Vatandaşlarımızın kültür sanattan bilime kadar her alanda başarılarına şahit oluyoruz. Engelleri tek tek aşarak beşeri köprü vazifesi gören vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Almanya'daki Türkleri ilgilendiren konuları da ele aldık. Çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasayı önemli adım olarak görüyoruz. Almanya'da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor. Solingen benzeri saldırıda 4 kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var. Dayanışma beklediğimizi ifade ettim. Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze'deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. Geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örneğidir. Izdırap nesiller geçse de unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Bundan sonra da yardımın ulaşması için çabalarımızı sürdüreceğiz. 2024 Avrupa Futbolu finalleri Almanya'da düzenlenecek ve milli takımımız da mücadele edecek. Takımımıza kolaylıklar diliyorum.

İSRAİL'LE TİCARETİ SORAN MUHABİRE NE YANIT VERDİ?

Erdoğan, DW muhabirinin "İsrail'e karşı sesinizi yükseltiyorsunuz Netanyahu'yu Nazi yöntemleri uygulamakla suçluyorsunuz ama aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsunuz? sorusuna, "Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti" yanıtını verdi.

Erdoğan soruya verdiği yanıtın tamamında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti. Bunu da kısa zaman önce Dışişleri Bakanım açıkladı. Fakat şunu bilmenizi istiyorum, şu anda İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılardaki ölüm sayısı ne yazık ki 45 bini buldu. Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Yaralılar 75 bini buldu. Bu yaralılar içerisinde durumu ağır olanların bir kısmını biz ülkemize aldık burada tedavileri devam ediyor. Tabi çocuk, kadın, yaşlı bir burada maalesef ağır manzara var. Bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Bu kadar Gazze, Filistin yerle yeksan olmuş, her taraf yıkılmış durumda. Kaldı ki, İsrail ile Gazze, silah, mühimmat, araç-gereç zaten bunlar mukayese edilmez. Bunları görerek değerlendirme yapmak lazım. Bütün bunların yanında tüm Batı kimin yanında yer alıyor? İsrail'in yanında yer alıyor. İsrail'in acımasız bu saldırıları karşısında Gazze'nin bir imkanı var mı? Yok, imkansızlıklar içinde bütün bunlara rağmen biz şu anda rehinelerin takası noktasında bir gayretin içindeyiz, bir mücadelenin içindeyiz. Temenni ederiz ki bu takasta başarılı oluruz."

STEINMEIER'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Almanya'daki Türklerin öykülerinin ülkelerini şekillendirdiğini belirten Steinmeier ise deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının takdire şayan olduğunu söyledi.

Steinmeier, "Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın (Türkiye'yle olduğu gibi) bu kadar yoğun dostane ve ailevi ilişkileri yoktur. 100 yıl süren ilişkilerimizin daha başarılı ve geleceğe dönük olmasını arzu ediyorum." dedi.

Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Steinmeier, "Savaşın bölgeye yayılmasını önlemeliyiz. Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm" ifadelerini kullandı.