Hekime cinsel saldırıda mahkeme kararını verdi

21 Mart 2019'da Bakırköy'de Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesai bitiminde bahçede yürüyen bir kadın hekimi takip edip arkasından yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan K.E. hakkında karar verildi.

Mahkemede sanığın hafif zekâ geriliği ve konuşma bozukluğu tanıları sebebiyle yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını idrak edemediği savunulmuştu. Fakat yapılan incelemelerde sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ve suç kastının bulunduğu tespit edildi.

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi ilk olarak sanığın beraatine karar vermişti. Gerekçe olarak da sanığın mağduru teyzesine benzettiği için bu eylemi gerçekleştirdiği ve suç kastının bulunmadığı belirtilmişti.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu bu karara karşı istinaf yoluna başvurdu ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi de başvuruyu haklı bularak ilk derece mahkemesi kararını bozdu. Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılama sonucunda ise sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Sanığa, mağdur hekime yönelik "basit cinsel saldırı" eylemi nedeniyle TCK'nın 102/1-1. cümlesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem