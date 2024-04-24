Hekime cinsel saldırıda mahkeme kararını verdi

Bakırköy'de Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesai bitiminde bahçede yürüyen bir kadın hekimi takip edip arkasından yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan K.E. hakkında karar çıktı.

Son Güncelleme:
Hekime cinsel saldırıda mahkeme kararını verdi

21 Mart 2019'da Bakırköy'de Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mesai bitiminde bahçede yürüyen bir kadın hekimi takip edip arkasından yaklaşarak cinsel saldırıda bulunan K.E. hakkında karar verildi.

Mahkemede sanığın hafif zekâ geriliği ve konuşma bozukluğu tanıları sebebiyle yaptığı eylemin anlam ve sonuçlarını idrak edemediği savunulmuştu. Fakat yapılan incelemelerde sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu ve suç kastının bulunduğu tespit edildi.

Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi ilk olarak sanığın beraatine karar vermişti. Gerekçe olarak da sanığın mağduru teyzesine benzettiği için bu eylemi gerçekleştirdiği ve suç kastının bulunmadığı belirtilmişti.

İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu bu karara karşı istinaf yoluna başvurdu ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi de başvuruyu haklı bularak ilk derece mahkemesi kararını bozdu. Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılama sonucunda ise sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Sanığa, mağdur hekime yönelik "basit cinsel saldırı" eylemi nedeniyle TCK'nın 102/1-1. cümlesi uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cinsel Saldırı doktor Bakırköy
Son Güncelleme:
Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem Yer silme suyuna bir kaç damla damlatmak yetiyor! Parkeleri pırıl pırıl parlatan yöntem
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde cansız bedeni bulundu! Eski Bakan Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu
Yargıtay'daki düğüm bir türlü çözülemedi: 23. turda da sonuç yok Yargıtay'daki düğüm bir türlü çözülemedi: 23. turda da sonuç yok
İyi çiçek açması ve büyümesi için nisan ayında kesinlikle budamanız gereken 5 bitki İyi çiçek açması ve büyümesi için nisan ayında kesinlikle budamanız gereken 5 bitki
ÇOK OKUNANLAR
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı! "2011'de başladım" dediği program 2012'de açılmış Patiswiss'in eski CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu'nun diploması sahte çıktı
Kulis: Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak Özgür Özel bugün rozetlerini takacak, CHP'ye iki yeni milletvekili katılacak
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar