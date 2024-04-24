Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde cansız bedeni bulundu!

Eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın İstanbul'daki evinde cansız bedeni bulundu.

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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde cansız bedeni bulundu!

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan evinde kızı tarafından ölü halde bulundu.

Yılmaz'ın evinde yapılan ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

İnşaat Mühendisi, İş Adamı, Medya Patronu, Spor Yöneticisi, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı ve Onursal Başkanı, Siyasetçi, XIX. Dönem Trabzon Milletvekili – 49. ve 50. Hükümet Spordan Sorumlu Devlet Bakanı.

1948, Of /Trabzon doğumlu. Baba adı Mehmet, anne adı Fatma. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi mezunu.

Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Mehmet Ali Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP’den XIX. Dönem Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991 – 24.12.1995 arası TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

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