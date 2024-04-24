Yargıtay'daki düğüm bir türlü çözülemedi: 23. turda da sonuç yok

Yargıtay Başkanlığı seçiminde 23'üncü turda da adaylar salt çoğunluğu sağlayamadı. Oylamaya yarın 24'üncü turla devam edilecek.

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Yargıtay'daki düğüm bir türlü çözülemedi: 23. turda da sonuç yok

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 23. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Son oylamada Mehmet Akarca 90, Ömer Kerkez 107, Muhsin Şentürk ise 124 oy aldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime yarın 24. tur oylamayla devam edilecek.

ÖNCEKİ TURLAR

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 21 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle bugün 22. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 94, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 109 oy aldı. Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 1 boş oy kullanıldı, 10 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA

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