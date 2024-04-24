Danıştay Başkanı belli oldu: Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 4 yıllık görev süresinin dolacak olması nedeniyle, bugün başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Yiğit yeniden seçildi.

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Danıştay Başkanı belli oldu: Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi

Danıştay Genel Kurulunda, bugün başkanlık seçimi yapıldı. Danıştay'ın 116 üyesi sandık başına gitti.

Danıştay'da yapılan başkanlık seçimlerini Zeki Yiğit kazandı. Mevcut Başkan Yiğit 4 yıl daha görev yapacak.

Danıştay Başkanı belli oldu: Zeki Yiğit yeniden başkanlığa seçildi - Resim : 1

7 Mayıs 2020'de 4 yıllığına mevcut görevine seçilen Yiğit'in görev süresinin 7 Mayıs'ta dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği seçim süreci dün başlamıştı.

Adaylık başvurusu yapanlar arasında mevcut Başkan Zeki Yiğit, 6. Daire Başkanı Emin Sınmaz ve 5. Daire Başkanı Fethi Aslan da bulunuyordu.

Kaynak: AA

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