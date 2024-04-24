Portekizli genç yıldız Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajerinden dikkat çeken açıklama

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sona doğru yaklaşılırken, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Portekiz’de yayın yapan O Jogo’nun haberine göre, Moreirense’nin 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Gonçalo Franco Fenerbahçe’nin radarına girdi.

Habere göre Benfica ve Braga’nın da listesinde olan oyuncu için Fenerbahçe’nin 2 milyon Euro maaşı gözden çıkardığı aktarıldı. Gonçalo Franco’nun büyük bir transfer hedeflediği aktarılırken Fenerbahçe’nin teklifi halinde Moreirense’den ayrılacağı da ifade edildi.

Gonçalo Franco menajeri Pedro Cordeiro ise konuya ilişkin Altı Numara’dan İsa Karaarslan’a konuştu.

Menajer Cordeiro, oyuncusuna Süper Lig’den ilginin sadece Fenerbahçe’den olmadığının altını çizdi. Kulüp ismi vermeyen Cordeiro, Gonçalo Franco için İngiltere, İspanya, İtalya ve Türkiye’den birçok kulübün ilgi gösterdiğini söyledi. Cordeiro ayrıca oyuncusu için “Gonçalo’yu Süper Lig’in en büyük 5 kulübünde oynayabilir ve ligde ana karakter olabilir.” dedi.

Menajer Cordeiro, transfer süreci hakkında ise “Şampiyonluklara ve Avrupa Ligi’ne ulaşmayı hedefleyen bir proje istiyoruz. Portekiz liginin en dikkat çeken oyuncularından biri hakkında konuşuyoruz ve onun her an milli takıma seçileceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.