İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

Yerel seçimlerin öncesinde Murat Kurum'a destek açıklamasında bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' ziyareti

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin öncesinde AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’a destek açıklayan ve “Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Başkan Aksu ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Aksu paylaşımında, "İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olarak İstanbul Belediye Başkanlığı'na tekrardan seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendiyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi kendisine ilettik. Ulaşım sektörümüzdeki sorunları, sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi Sayın Başkanımızla istişare ettik" diye yazdı.

‘TAKSİMETRELERİ KURUN GELİYOR MURAT KURUM’ DEMİŞTİ

Aksu, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP’nin adayı Murat Kurum’a desteğini açıklamış ve bir konuşmasında "Taksici esnafı olarak herkes şunu biliyor ki Sayın Bakan'ımız bakanlığında nasıl tarih yazdıysa İstanbul'da da tarih yazacak. Biz size güveniyoruz, sizden eminiz. Beraber istişare ederek ortak akılla İstanbul'u yöneteceğinizden eminiz. Taksiye yanlış yapanlar hiçbir zaman siyasette iflah olamadılar ama biz size sonsuz güveniyoruz. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Murat Kurum Ekrem İmamoğlu İstanbul AKP
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