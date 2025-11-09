Kastamonu’da Dehşet! Baba, Oğlunu Öldürdü
Kastamonu’nun Kuyluş köyünde tartışma faciayla bitti. Baba Hüseyin Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlu Önder Ç.’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olay sonrası baba jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Hüseyin Çalık ve oğlu Önder Çalık, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Çalık, belinden çıkardığı tabancayla oğlu Önder Çalık'a ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Çalık, kanlar içinde yere yığıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Çalık, ambulans ile kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Baba ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
