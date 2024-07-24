Kastamonu İnebolu'da Kara Yolunda Çökme

Kastamonu İnebolu'da dere ıslah çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Ekipler, çöken yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

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Kastamonu İnebolu'da Kara Yolunda Çökme

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından İnebolu Çayı içinde sürdürülen ıslah çalışmaları sırasında dere yatağının yanından geçen Şehit Er Rahmi Yılmazer Caddesi üzerinde çökme oluştu.

Çökme nedeniyle İnebolu-Kastamonu kara yolunun Kastamonu yönü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda önlem alırken ulaşım diğer şeritten çift yönlü olarak veriliyor.

Ekipler, çöken yolu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı.

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