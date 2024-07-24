UKOME Yarın Toplanacak: İstanbul'da Toplu Ulaşıma Yüzde 13 Zam Kapıda!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son olarak ocak ayında yüzde 18 zam yapılan toplu taşıma ücretlerinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yarın Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak UKOME toplantısının gündemi netlik kazanırken, toplantıda toplu taşıma ücretlerinin düzenlenmesine yönelik teklifin de ele alınacağı öğrenildi.

İSTANBULKART TAM BİLET ÜCRETİ 20 LİRAYA YÜKSELECEK

Gündeme sunulacak yüzde 13'lük zam teklifinin kabul edilmesi halinde, halihazırda metro ve otobüslerde 17.70 TL olan İstanbulkart kullanım ücreti 20 liraya yükselecek.





ADALAR'DAKİ 'AZMANBÜS' SORUNU TARTIŞILACAK

Yarın yapılacak toplantı için belirlenen 22 maddelik gündem listesinde, bir süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan Adalar'da bulunan elektrikli araçlar da yer aldı. UKOME toplantısında Adalıların "azmanbüs" olarak adlandırdıkları elektrikli minibüslerin geleceğine ilişkin yeni bir adım atılması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem