Bakan Tunç'tan 'Katliam Yasası' Açıklaması: Sebepsiz Yere Bir Hayvan Öldürme Söz Konusu Değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, “Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur” dedi.

Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde(TBMM) gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, “Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sokak hayvanlarının "ötanazi" adı altında katledilmesine zemin hazırlayan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri, dün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.

Hayvanseverler, söz konusu teklife karşı aylardır protesto gösterileri düzenliyor.

Kaynak: İHA