Dünyaca Ünlü Oyuncudan Erdoğan'a 'Sokak Hayvanları' Mektubu: 'Geri Çekin'

Fransız oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin geri çekilmesini istedi.

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Dünyaca Ünlü Oyuncudan Erdoğan'a 'Sokak Hayvanları' Mektubu: 'Geri Çekin'

Dünyaca ünlü Fransız oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.

DW Türkçe'nin haberine göre; hayvan haklarını savunan Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü oyuncu, Erdoğan'a "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" çağrısında bulundu.

Bardot, AFP haber ajansının ulaştığı mektupta, Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını ekledi.

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