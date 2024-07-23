Konut İnşaatı Yolda Göçüğe Sebep Oldu! En İşlek Cadde Trafiğe Kapatıldı

Bursa'da bir konut projesinin yapımı sırasında ana yolda çatlaklar oluştu. Yolun bir kısmında çökme meydana gelirken, en işlek cadde trafiğe kapatıldı.

Konut İnşaatı Yolda Göçüğe Sebep Oldu! En İşlek Cadde Trafiğe Kapatıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde bir firmanın site inşaatı sırasında yolda çatlaklar oluştu. Güzelyalı’dan Bursa’ya gitmek isteyen vatandaşların ana arter olarak kullandığı cadde trafiğe kapatıldı.

Yoldaki çökmeyi durdurmak için inşaat firmasının fore kazık çakmaya başladığı öğrenilirken, yolun trafiğe ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Dörtçelik Caddesi'nin trafiğe kapatılması sebebiyle Güzelyalı'da hafta sonu trafik çilesi yaşandığını belirten vatandaşlar, tedbir amaçlı çalışmaların hızlandırılmasını istediler.

Kaynak: İHA

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