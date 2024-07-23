Ağrı Dağı'nda Donarak Ölen Dağcıların Son Fotoğrafları! Konum Atıp Yardım İstemiş

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gelen dağcı grubu, perşembe günü 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'na tırmanmaya başladı. Grup, tırmanışı cumartesi sabahı zirveye ulaşarak tamamladı. Her şey zirveden inişe geçtikleri sırada oldu. Dağcı gruptan Dilek Gökbulak ile Muhammed Halim Dalgın kayboldu.

2 dağcıyı arama çalışmaları başlatıldı. Ağrı Dağı'nın 'buzul platosu' olarak bilinen kuzey tarafına geçen yerli rehberler, her 2 dağcıyı da donmuş halde buldu.

Hayatını kaybeden Dilek Gökbulak

RAHATSIZLANDIĞI İÇİN TIRMANIŞA DEVAM ETMEDİ

Hayatını kaybeden 2 dağcıyla birlikte tırmanış yapan ancak rahatsızlandığı için yarıda bırakan Erkan Akbalık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akbalık, mesajında şunları söyledi:

“7 güzel insan ile birlikte heyecanlı ve neşeli olarak başladığımız Ağrı Dağı tırmanışımız bir felaket ile sonuçlandı. 3200 metrede rahatsızlanmam sonucu aldığım karar ve arkadaşların telkini ile tırmanışa devam etmedim.

6 dostu 4300 metreye yolcu edip Doğubayazıt'a döndüm. 4200 metrede ara ara görüşmelerimiz devam etti. Zirve tırmanışı esnasında eşine ender rastlanan meteorolojik durum sonucu zirve bölgesinde yaşanan karmaşa sonucu Muhammed Halim Dağlı ve Dilek Gökbulak arkadaşlarımız kayboldu.

Dilek Gökbulak (soldan 4'üncü), Muhammed Halim Dalgın (sağdan üçüncü).

'BENİ ARAYIP DONMAK ÜZERE OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Halim, beni saat 11.39 da arayıp kaybolduklarını ve donmak üzere olduğunu söyleyip yardım istedi. Ondan önce ilgili yerler bilgilendirilmişti. Bir müddet sonra konum attı. Bir daha haber alamadık. Maalesef bugün rehber arkadaşlarımız cansız bedenlerine ulaştılar.

Çok güzel iki insanı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Geride kalan sevenlerine sabır diliyorum. Yine grubumuzdan Yusuf dostumuzun ayağı kırıldı ona da acil şifalar diliyorum."

Kaynak: DHA