'FETÖ Okullarında Yetiştim' Demişti... Doğu Demirkol TÜGVA Etkinliğinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) etkinliğine katılan isim dikkati çekti.

TÜGVA BAŞKANI PAYLAŞTI

"Ben FETÖ okullarında yetiştim" açıklamasını yapan ve daha sonra bundan rahatsız olarak programın yayından kaldırılmasını istediği öğrenilen oyuncu Doğu Demirkol, TÜGVA etkinliğinde boy gösterdi.

O anları TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, X (Twitter) hesabı üzerinden paylaştı. Beşinci, paylaşımında "TÜGVA Lise Doğa Kampı'nda gençlik rüzgarı Doğu Demirkol ile esmeye devam ediyor! Gençlik burada, heyecan burada!" dedi ve etkinlikle ilgili video paylaştı.