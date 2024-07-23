Akıllara İzmir'i Getirdi! İstanbul'un Göbeğinde Ölüme Davetiye

İzmir’de 2 vatandaşın elektrik akımına kapılarak sokak ortasında hayatını kaybetmesinin ardından ders alınmadı. İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’nde kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları semt sakinlerini tedirgin etti.

Cadde üzerinde bulunan bir işletmenin ağaç aydınlatması için çektiği kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte ortada bırakıldı. Mahalle sakinleri, İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan facianın ardından aynı olayı yaşamamak için ekipleri haberdar etti.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.