Akıllara İzmir'i Getirdi! İstanbul'un Göbeğinde Ölüme Davetiye

İstanbul Fatih'te işlek bir caddede bulunan elektrik kabloları vatandaşları tedirgin etti. Ekiplere haber verilmesinin ardından, kablolar bulundukları yerden kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Akıllara İzmir'i Getirdi! İstanbul'un Göbeğinde Ölüme Davetiye

İzmir’de 2 vatandaşın elektrik akımına kapılarak sokak ortasında hayatını kaybetmesinin ardından ders alınmadı. İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi’nde kaldırım üzerinde açık halde bulunan elektrik kabloları semt sakinlerini tedirgin etti.

Cadde üzerinde bulunan bir işletmenin ağaç aydınlatması için çektiği kablolar, işletmenin kapanmasıyla birlikte ortada bırakıldı. Mahalle sakinleri, İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan facianın ardından aynı olayı yaşamamak için ekipleri haberdar etti.

VATANDAŞLARIN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen zabıta ve elektrik kurumundan ekipler kabloları kontrol etti. Ekipler, cadde üzerinde bulunan eski bir işletme tarafından çekilmiş ve açıkta kalan elektrik kablolarını kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden kaldırdı.

İzmir Barosu Elektrik Çarpması Sonucu Ölenler İçin Suç Duyurusunda Bulunduİzmir Barosu Elektrik Çarpması Sonucu Ölenler İçin Suç Duyurusunda BulunduTürkiye

Etiketler
Elektrik
Son Güncelleme:
İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti İşini İnternet Üzerinden Yapanların Akın Akın Gittiği Ülke! Türkiye'den Birçok Kişi Gitti
Öğretmeni Yumruklayan Veliye Hapis Cezası Talebi! Öğretmeni Darbeden Veliye Hapis Cezası Talebi!
NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı NOW TV'den Yeni Sezona Bomba Dizi; Dizinin Çekimleri Bugün Başladı
Bursa'da Bitişik 2 Fabrikada Korkutan Yangın! Bursa'da Bitişik 2 Fabrikada Korkutan Yangın!
ÇOK OKUNANLAR
Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi, Cadde ve Sokaklar Bomboş Kaldı Termometreler 44 Dereceyi Gösterdi
Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı: 'Rahatlama Beklemeyin' Dedi, Olacakları Anlattı Dev Bankanın Genel Müdüründen '2025' Uyarısı!
Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı! Sıcaklıklar Düşüyor, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 11 İli Uyardı
Parti İçinden Ali Babacan’a Çok Ağır Suçlamalar: 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!' 'Bizim Merkez Sağ Partilerin Hepsi Böyle, Hepsi Diktatör!'
Bahçeli'nin İşletmesini CHP'li Belediyeden Aldığı Huzurevinde Fahiş Zam! Bahçeli'ye Geçen Huzurevinde Fahiş Zam!