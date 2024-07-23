Öğretmeni Yumruklayan Veliye Hapis Cezası Talebi

Sarıyer'de bir kadın öğretmeni yumruklarla darbeden veli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Velinin 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Öğretmeni Yumruklayan Veliye Hapis Cezası Talebi

İstanbul Sarıyer’de 26 Nisan 2024’de oğlunun eğitim gördüğü okulda öğretmen olan ve daha önce de tartıştıkları öğretmen Necla Ö.’yü darp eden şüpheli veli Ali Çarık’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Ali Çarık’ın ifadesine yer verilen iddianamede şüphelinin ‘’Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni Necla Ö.’den 26 Mart 2024'de Sarıyer Çocuk Büro Amirliği’nde 'kötü muamele' konusundan adli olarak şikayetçi olmuştuk. Olay tarihinde oğlumun ‘baba çabuk gel, beni bir odaya kapattılar ben de kaçtım, beni tekrar odaya kapatmaya çalışıyorlar, bana müdür, Necla hoca ve Sümeyra hoca bir şeyler imzalatmaya çalışıyorlar, çabuk gel ve yetiş’ demesi üzerine okula gittim. Okula gittiğimde oğlumu alarak müdür beyin odasına yürüdüm. Bu sırada koridorun karşısından Necla hocanın elinde çay bardağı ile gülerek bize doğru geldiğini gördüm. Bana doğru dalga geçer gibi ‘beni şikayet etmenin bedelini ödeyeceksiniz’ dedi. Ben de o an istem dışı çocuğumun da yanımda ağlamasından dolayı bir anlık kızgınlık ve ebeveynlik duygusuyla Necla hocaya vurdum. Sonrasında okulun dışına çıktım. Çok pişmanım’’ dediği kaydedildi.

İddianamede ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müşteki Necla Ö.’nün yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokmayan ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu da belirtildi.

1 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ali Çarık’ın ‘kamu görevlisini basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

Kaynak: İHA

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