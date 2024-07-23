CHP'nin Birinci Çıktığı Ankette Çarpıcı Detay: FETÖ'nün Siyasi Ayağı Hakkında Gereken Yapıldı Mı?

MAK Danışmanlık’ın Temmuz 2024 anketinde, yarın seçim yapılması halinde kime oy verecekleri sorulan katılımcıların verdiği yanıtlara göre CHP birinci parti. Ankete göre FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda titiz çalışılmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 62.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında MAK Danışmanlık’ın Temmuz 2024 anketinin sonuçlarına yer verdi. Ankette siyasi partilerin mevcut oy oranları sorulurken, vatandaşın FETÖ ile mücadele hakkındaki görüşleri de araştırıldı.

6 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen ankette, 14 Mayıs 2023’te “kime oy verdiniz?” sorusuna yüzde 34 AKP, yüzde 24 CHP dedi.

Yarın seçim yapılması halinde kime oy verecekleri sorulan katılımcıların verdiği yanıtlara göre CHP yüzde 31.2, AKP yüzde 30, MHP yüzde 8.6, DEM yüzde 8.6, YRP yüzde 7.5, İYİ Parti yüzde 6.4, Zafer Partisi yüzde 2.2, TİP yüzde 1.1, Saadet yüzde 1.1, Deva yüzde 1.1, diğerleri 2.2.

14 Mayıs 2023’te oy verdiğim siyasi partiden farklı partiye oy vereceğim diyenlerin oranı yüzde 31.

Katılımcıların “15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası her kesime yönelik adli ve idari işlemler yapılırken FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda da aynı titizlikle adli ve idari işlemler yapılıp yapılmadığı konusunda düşünceniz nedir?” sorusuna verdiği yanıtlar da şöyle:

“Siyasi ayak konusunda gereken yapılmamıştır” diyenlerin oranı yüzde 62. “Siyasi ayak konusunda gereken yapılmıştır” diyenler yüzde 19; “Siyasi ayak konusunda gereği yapılmış da olabilir yapılmamış da olabilir” diyenler yüzde 19. Yüzde 62 “siyasi ayak” konusunda iktidarın gereğini yapmadığını düşünüyor.

“15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde ülkemizde FETÖ ilgili verilen mücadelenin başarılı olduğuna inanıyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

“Kesinlikle inanıyorum” yüzde 11; “İnanıyorum” yüzde 19; “Kesinlikle inanmıyorum” yüzde 33; “İnanmıyorum” yüzde 32; kararsız/cevap yok yüzde 5. Yüzde 65, örgütle mücadelenin başarılı olduğuna inanmıyor.

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası FETÖ borsası kurularak bazı FETÖ’cülerin suçlamalardan kurtuldukları iddiası hakkında düşünceniz nedir?” sorusuna da verilen yanıtlar şöyle: “Bu iddia doğru da olabilir yanlış da olabilir” yüzde 22; “Bu iddianın doğru olduğunu düşünüyorum” yüzde 62; “Bu iddianın doğru olduğunu düşünmüyorum” yüzde 16. Evet en can alıcı sorulardan birisi “FETÖ borsası”. Halkın yüzde 62’si “FETÖ borsası kurularak bazı FETÖ’cülerin suçlamalardan kurtulduğuna” inanıyor.

“15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sonrası FETÖ’nün yerini başka yapıların aldığı/alabileceği iddiaları konusunda düşünceniz nedir?” sorusuna verilen yanıtlar da şöyle: “Böyle bir endişem var” yüzde 56; “Böyle bir endişem yok” yüzde 35; kararsız/cevap yok yüzde 9.