Komşular Sokak Ortasında Birbirlerini Darbetti; Polis Güçlükle Ayırdı

Bursa'da kavga eden komşular ortalığı savaş alanına çevirdi. Birbirlerini sokak ortasında darbeden tarafları polis güçlükle ayırdı.

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Komşular Sokak Ortasında Birbirlerini Darbetti; Polis Güçlükle Ayırdı

Bursa'nın Kestel ilçesi Kale Mahallesi'nde, komşular arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşular birbirlerini darp ederken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri komşuları ayırarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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