İzmir Barosu Elektrik Çarpması Sonucu Ölenler İçin Suç Duyurusunda Bulundu

İzmir Barosu üyeleri, İzmir'de etkili olan sağanak yağışta su birikintisinin içinden karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yaşamını yitirmesine ilişkin olayın gerçekleştiği sokakta basın açıklamasında bulundu.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, olayın göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu vurgulayarak, olayda sorumlulukları bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduklarını belirtti.

Suç duyurusunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Gediz Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, İZSU ve TEDAŞ yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu'nun kasten öldürme, kasten yaralama ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılması ve sorumluların cezalandırılması talep edildi.

'KAMU GÖREVİ KİŞİLERİN YAŞAM HAKKINI SAĞLAMAKTIR'

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz şunları söyledi:

"Ne yazık ki artık bu ülkede herhangi bir günde burada bulunan topluluklarla güzel ve mutlu anları paylaşamıyoruz. Her zaman olumsuz, hukuk dışı, üzüntülü bir olayı kamuoyunun dikkatine sunmak üzere burada bulunuyoruz. Ne yazık ki 12 Temmuz akşam üzeri burada iki can yitirdik. Ne yazık ki burada bu olaya maruz kalan gençlerin kurtarılması amacıyla yaklaşmaya çalışan dostlarımızın da bir tanesinin yaralandığını biliyoruz. Bu ülkede artık hukuk güvenliğinden bahsetmek mümkün değil. Yaşam hakkının varlığı, anayasal bir teminattır. Kamunun görevi anayasada yer aldığı üzere kişilerin yaşam hakkını ve bu yaşam hakkının sürdürülebilirliğini sağlamak ve bunu kolaylaştırmaktır. 12 Temmuz günü akşam saatlerinde burada Alsancak İskelesi'nden çıkıp merkeze doğru giden ya da merkezden Alsancak İskelesi'ne yürüyen tüm yurttaşlarımız aslında bir ölüm tehlikesi altındadır. Bunu yaşamışlardır. Bu başlangıç da değildir, ilk de değildir.

'GÖZ GÖRE GÖRE GELEN BİR CİNAYET'

Yıllardır söylüyoruz 'elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirmeyin.' Çünkü bu özel şirketlerin yüksek kâr hırslarıyla gerek personel gerekse malzeme açısından olması gerekenin vasıfların altında birtakım işlemler yaptığı hepimizin malumu. Kamu alanlarını özellikle özel şirketlere peşkeş çekerseniz daha buna benzer onlarca canı yitireceğimizin gerçekten garantisidir. Bu sadece burada 4 gün önce yaşadığımız göz göre göre gelen bir cinayettir. Biz bunu Ermenek'te, Soma'da, Amasra'da gördük. Maden cinayetlerinde gördük. Oralarda da yapılan özelleştirmeler sonucunda kâr hırsından başka bir amaç gütmeyen özel sektör ne yazık ki yüzlerce can aldı ve almaya devam ediyor.''

'ELEKTRİK HİZMETİNİN KAMULAŞTIRILMASI GEREKİYOR'

EMO İzmir Şube Başkanı Gülhan Güler ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü çok elim bir durum yaşandı. Savcılık bizden bilirkişi istedi, meslektaşımız bilirkişi arkadaşımız geldiğinde burada yaptığı tespit trafo merkezinden dağıtım panosuna giden tabloda oluşan izolasyonda bozukluk. Tabii bunun şimdi GDZ Elektrik 'İZSU çalışması yapıldı, o zaman oldu bu hasar' diyor. Ancak bu kablolar çekilirken belli standartları var. Bu kablonun 80 santimetre dipten gitmesi gerekirken 15-20 santimlik bir yüzeye yakın bir yerden çekilmiş. 80 santim dipte olsaydı hangi çalışma yapılırsa yapılsın bu kablo hasar almayacaktı. Tabii şu anda soruşturma süreci devam ettiği için bizim bu tür yorumlar yapmamız belki doğru değil. Ancak elektrik hizmeti, teknik uzmanlık isteyen bir dal. Siz bunu özelleştirirseniz ve özelleştirilen firmada bakımı, onarımı, yapılacak olan yatırımı, yetkin personel çalıştırmayı, bir külfet, bir maliyet olarak görürse, sonucunda da bunları da yaşarız. Acilen elektrik hizmetinin kamulaştırılması gerekiyor. Bütün onarımın, bakımın, testlerin, ölçümlerin kamu eliyle yapılması gerekiyor. Biz bu aşamada özellikle TEDAŞ'a ve EPDK'ya çağrıda bulunuyoruz; madem özelleştirildi, en azından denetimlerinin yapılması konusunda biz EMO olarak her kurumla iş birliği yapmaya hazırız. Teknik olarak destek vermek için her zaman yanınızdayız."

Kaynak: ANKA