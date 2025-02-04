Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e Hapis İstemi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından bu kez Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel mercek altına alındı. CHP'li Yüksel hakkında hazırlanan iddianamede 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de aralarında bulduğu 21 sanık hakkında belediyeye ait 44 taşınmazın usulsüz kiraya verilmesi gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

İddianamede Yüksel dahil 19 kişi için 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 2019 ile 2021 yılları arasında, belediyeye ait 44 adet taşınmazın Devlet İhale Kanunu'nun 51'inci maddesi hükümlerine aykırı olarak kiraya verilerek şüphelilerin görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

'44 İHALENİN TEK KATILIMCIYLA YAPILDIĞI' İDDİASI

Hazırlanan iddianamede İçişleri Bakanlığı'nca yapılan teftişe de yer verildi. İddianamede, Kartal Belediyesi'ne ait taşınmazların kiraya verilmesi iş ve işlemlerinin tamamında hukuka aykırı olarak davranıldığı belirtildi. 44 adet ihalenin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak bir ortamda gerçekleştiği, yüklenicilere rekabetsiz bir ortamda çok cüzi pay artışları ile kiracı olma hakkı sağlandığı ve idare adına ise taşınmazların daha yüksek kira bedelleri ile ihale edilmesinin önüne geçilmek suretiyle muhtemel zararlar doğmasına sebebiyet verdiği anlatılarak şüpheliler yönünden kamu davası açılması gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşacak delil elde edildiği iddialarına yer verildi.

Savcılığın iddianamesinde bahsi geçen suçlamalar ile iliği savunmaları alınan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ve haklarında takipsiz kararı verilmesini istedikleri belirtildi. Belediye Başkanı olan şüpheli Gökhan Yükselin, birçok ihale onay belgesini 'ita amiri' sıfatıyla uygun bularak onayladığı ve bu suretle hukuka aykırı olarak pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına sebebiyet verdiği iddianamede yer verildi. İhalelerin tamamının tek katılımcı ile rekabetten uzak ortamda gerçekleştiği iddia edildi.

Savcılık, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'inde aralarında bulunduğu 19 şüphelinin 'zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 10 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

2 şüpheli için ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP’li belediyelerin mercek altına alınmasıyla Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" tutuklandı. Özer’in yerine İçişleri Bakanlığı tarafından jet hızıyla kayyım atanmıştı.

Buna benzer bir operasyon da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a yapıldı. Akpolat 'suç örgütüne üye olmak', 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'haksız mal edinmek” suçlamasıyla tutuklandı.

Akpolat’ın tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi'nde yapılan oylamayla Ömer Rasim Şişman başkanvekili seçilmişti.

Kaynak: DHA