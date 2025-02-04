TIR'lar Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde iki TIR’ın çarpışması sonucu sürücü Ercan Yılmaz hayatını kaybetti, diğer sürücü Osman Zeki Y. ile aynı araçta bulunan Erdi Öztürk yaralandı.

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TIR'lar Kafa Kafaya Çarpıştı! 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda Osman Zeki Y'nin (26) kullandığı 61 KA 418 plakalı hayvan yemi yüklü TIR, karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki 55 K 0979 plakalı cam yüklü TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ercan Yılmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü ile aynı araçta bulunan Erdi Öztürk (34) ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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