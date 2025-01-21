Ahmet Özer'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'İki İhale Sürecinde En Ufak Bir Dahlim Yok'

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklandığı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği tespit edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı. Özer’in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savcılığa verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'EN UFAK BİR DAHLİM YOK'

İşte Özer'in ifadesi:

"Başkan sıfatıyla ihale süreçlerinde herhangi bir sorumluluğum yoktu. Komisyon üyelerini tanımam. Mehmet Şimşek’i Ataşehir Belediyesi’nden getirttik. Kendisi Ataşehir’den Esenyurt’a gelmesinin zor olacağını söyledi, bu konuda İbrahim Halil Çalış ile görüşmüşler. Kendisini ikna etmek için Çalış çaba sarf etmiş. Ben de Ataşehir Belediye Başkanı ile görüştüm ve gelmek istiyorsa kolaylık tanımasını söyledim. Kendisini öncesinde tanımıyordum.

Önceki müdürün eşi hasta olduğundan ve işi bırakacağından dolayı yeni bir müdüre ihtiyacımız vardı. Çalış da kendisini tanıyormuş. Güvendiği birisi olduğunu söyleyince belediyemize geçişi yapıldı. Dosyaya konu 2 ihale sürecinde en ufak bir dahlim yoktur. Önceki firmanın sözleşme süresi bitecekti, yeni bir ihale yapılması gerektiği bilgisini bana verdiler. Ben de önceki firmanın yaşattığı sıkıntıların tekrar yaşanmaması için işini iyi yapan bir firmaya işin verilmesi gerektiğini, önceki firmanın araçların eski olduğunu ve bu sıkıntıları tekrar yaşamamamız gerektiğini söyledim.

'AZİZ İHSAN AKTAŞ İSMİNİ BİLMİYORUM'

Teklif veren firmaları tanımam, yine yüklenici firmanın ismini bu zamana kadar duymamıştım. Aziz İhsan Aktaş ismini de bilmiyorum, bu şahsı tanımıyorum. İsmini basından öğrendim, ilk ihale yapıldıktan sonra ihaleye itiraz olduğunu, Esenyurt’taki temizlik işlerinin aksamaması ve çöplerin yerde kalmaması için kamu yararı gereği pazarlık usulü ihale yapıldığını biliyorum. Esenyurt’un ben gelene kadar temizlik ve hijyen sorunu vardı, benim dönemimde de bir süre daha bu şikayetler gelmeye devam etti. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çok çaba sarf ettim, ‘Temizyurt Esenyurt’ isimli kampanyayı başlattım. Bu kampanyaya tüm siyasi partilerin ilçe yöneticileri, kurum amirleri, kaymakam katıldı ve destek verdiler. Açılışı da kaymakam bey yaptı. Adnan Acar, Mehmet Şimşek ve İbrahim Halil Çalış isimli kişileri ilgili birimlere ben atadım."

Kaynak: DHA